На десятый день месяца Мухаррам — в день Ашура, как и каждый год, при организации минздрава Азербайджана и Управления мусульман Кавказа (УМК) будут проведены добровольные акции по сдаче крови, говорится в сообщении министерства, распространенном в пятницу.

Акции будут организованы 20 сентября в Баку и регионах и начнутся в 09:00.

Желающие участвовать в добровольной акции могут сдать кровь по нижеследующим адресам:

В Баку:

— Бинагадинский район, мечеть Имама Али

— Хазарский район, 14-я Объединенная городская больница и святыня Мир Мовсум ага

— Насиминский район, мечеть Аждар бека и 20-я городская поликлиника

— Низаминский район, мечеть Шах Аббас

— Сабунчинский район, мечеть Рагимы ханум

— Сабаильский район, Бибиэйбатская мечеть и Джума мечеть в Ичеришехер

— Сураханский район, Гарачухурская мечеть

— Ясамальский район, мечеть Тезе пир и мечеть Гаджи Солтанали.

Учитывая пожелания граждан, аналогичные акции будут организованы и в регионах по следующим адресам:

— Гянджа, комплекс Имамзада

— Лянкяран, в мечети Бёюк базар

— Мингячевир, мечеть Гейдар

— Сумгайыт, Джума мечеть

— Шеки, мечеть Имама Али

— Ширванское отделение Центрального банка крови в Ширване

— Центральная больница Агджабединского района

— Центральная больница Бейлаганского района

— Барда, мечеть Имамзада

— Билясувар, Джума мечеть

— Центральная больница Джалилабадского района

— мечеть Абульфаз Аббаса Гекчайского района

— Хачмазская городская мечеть

— Центральная больница Агсуинского района

— Губинское отделение Центрального банка крови

— Масаллы, Джума мечеть

Заготовленная кровь и изготовленные из нее препараты пойдут на лечение больных гемофилией, талассемией и всех нуждающихся в крови больных.

Напомним, что первый день месяца Мухаррам пришелся на 11 сентября по григорианскому календарю, а день Ашура — на 20 сентября.

Minval.az