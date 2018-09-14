На десятый день месяца Мухаррам — в день Ашура, как и каждый год, при организации минздрава Азербайджана и Управления мусульман Кавказа (УМК) будут проведены добровольные акции по сдаче крови, говорится в сообщении министерства, распространенном в пятницу.
Акции будут организованы 20 сентября в Баку и регионах и начнутся в 09:00.
Желающие участвовать в добровольной акции могут сдать кровь по нижеследующим адресам:
В Баку:
— Бинагадинский район, мечеть Имама Али
— Хазарский район, 14-я Объединенная городская больница и святыня Мир Мовсум ага
— Насиминский район, мечеть Аждар бека и 20-я городская поликлиника
— Низаминский район, мечеть Шах Аббас
— Сабунчинский район, мечеть Рагимы ханум
— Сабаильский район, Бибиэйбатская мечеть и Джума мечеть в Ичеришехер
— Сураханский район, Гарачухурская мечеть
— Ясамальский район, мечеть Тезе пир и мечеть Гаджи Солтанали.
Учитывая пожелания граждан, аналогичные акции будут организованы и в регионах по следующим адресам:
— Гянджа, комплекс Имамзада
— Лянкяран, в мечети Бёюк базар
— Мингячевир, мечеть Гейдар
— Сумгайыт, Джума мечеть
— Шеки, мечеть Имама Али
— Ширванское отделение Центрального банка крови в Ширване
— Центральная больница Агджабединского района
— Центральная больница Бейлаганского района
— Барда, мечеть Имамзада
— Билясувар, Джума мечеть
— Центральная больница Джалилабадского района
— мечеть Абульфаз Аббаса Гекчайского района
— Хачмазская городская мечеть
— Центральная больница Агсуинского района
— Губинское отделение Центрального банка крови
— Масаллы, Джума мечеть
Заготовленная кровь и изготовленные из нее препараты пойдут на лечение больных гемофилией, талассемией и всех нуждающихся в крови больных.
Напомним, что первый день месяца Мухаррам пришелся на 11 сентября по григорианскому календарю, а день Ашура — на 20 сентября.