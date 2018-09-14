Как ранее сообщалось, министр обороны Израиля Авигдор Либерман прибыл в Азербайджан.

Как отмечает ВВС, Азербайджан — одна из редких мусульманских стран, у которых хорошие отношения с Израилем, и она давно покупает израильское оружие.

Minval.az