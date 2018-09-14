Как ранее сообщалось, министр обороны Израиля Авигдор Либерман прибыл в Азербайджан.
Как отмечает ВВС, Азербайджан — одна из редких мусульманских стран, у которых хорошие отношения с Израилем, и она давно покупает израильское оружие.
Как ранее сообщалось, министр обороны Израиля Авигдор Либерман прибыл в Азербайджан.
Как отмечает ВВС, Азербайджан — одна из редких мусульманских стран, у которых хорошие отношения с Израилем, и она давно покупает израильское оружие.
Дата: 2018/09/14 20:00
Раздел: Азербайджан, Важно
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