Хочу сообщить, что в этом году в Баку построено и капитально отремонтировано 19 школ. Можно сказать, что большинство школ в городе Баку уже находится в хорошем состоянии. Пока еще есть школы, нуждающиеся в ремонте, мы отремонтируем их в предстоящие годы.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в пятницу на встрече с группой учителей и учащихся на церемонии открытия полной средней школы номер 28 в жилом массиве Савалан в поселке Маштага Сабунчинского района Баку.

«В этом году в нашей стране построено и отремонтировано более 200 школ. В отдаленных или небольших селах построено 137 школ модульного типа. Школы в этих селах находились в аварийном состоянии. Надеюсь, что в следующем году завершится также программа сноса аварийных школ и строительства на их месте новых школ. Таким образом, школьный фонд в Азербайджане будет отвечать самым современным стандартам. Хочу, чтобы общественность также знала, что за последние 15 лет в Азербайджане построено и капитально отремонтировано более 3 тысяч школ. Это – огромный вклад в сферу образования», — сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что дети в школе должны учиться хорошо: «Коль скоро созданы такие замечательные условия, значит и качество образования здесь должно быть высоким. Школа одновременно является местом работы учителей, их условия улучшаются. Становится больше тех, кто желает стать учителем, возрастает уважение к профессии учителя, что очень радует, так как учитель наравне с родителями играет ведущую роль в воспитании детей и молодежи. Хочу довести до вашего внимания еще один вопрос. Как мне сообщили, в этом году более 2 тысяч абитуриентов, набравших свыше 500 баллов, выбрали профессию учителя. Это – наглядный пример интереса к данной профессии. Для сравнения должен сказать, что в 2016 году лишь 1 человек из числа абитуриентов, набравших более 500 баллов, выбрал профессию учителя, а сегодня – 2 тысячи. Это, в первую очередь, свидетельствует о модернизации школьного фонда, прекрасных условиях в большинстве школ, решении бытовых проблем учителей. В последние годы заработная плата учителей значительно возросла, восстанавливается традиционное уважение к учителю в обществе. Это отрадно. Поэтому работа по решению проблем учителей будет проводиться и в будущем. Приносят плоды коренные реформы, проводимые в области образования, повышается качество образования. Мы видим это в различных показателях, надеюсь, что этот успешный процесс будет продолжаться и впредь».

Как подчеркнул глава государства, дети должны хорошо учиться, с тем, чтобы в будущем занять достойное место в обществе, в первую очередь, стать грамотными, обладать знаниями.

«Уровень общей грамотности в Азербайджане близок к 100 процентам. Это – прекрасный показатель. Сегодня грамотность, знания, технологии в мире решают все. Посмотрите на положение в развитых странах. В их число входят лишь государства, обладающие высокими технологиями. Природные ресурсы, нефть, газ – это всего лишь средство. Основными факторами, ведущими страны к развитию, являются грамотность, знания, технологии, инновации, новшества. Поэтому молодежь в Азербайджане должна обладать глубокими знаниями, быть грамотной. Современные технологии в Азербайджане получают огромную поддержку, это – государственная политика. Без развития информационно-коммуникационных технологий современные общества не могут успешно функционировать. Поэтому, в первую очередь, дети должны быть заинтересованы в том, чтобы хорошо учиться и в дальнейшем построить для себя хорошую жизнь, а также вносить вклад в развитие нашей страны. Конечно, как учителя, так и родители серьезно занимаются воспитанием молодежи и я это приветствую. Азербайджанская молодежь – патриотическая молодежь, она и впредь должна воспитываться в духе патриотизма, национальном духе», — сказал Президент Ильхам Алиев.

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