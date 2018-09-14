Министр энергетики Пярвиз Шахбазов принял делегацию из членов комитета экономики и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО.

Как говорится в сообщении министерства, на встрече основное внимание было уделено энергетической политике Азербайджана, долгосрочным перспективам, энергетической безопасности и процессам в глобальном энергетическом пространстве.

Зампред подкомитета по трансатлантическим экономическим отношениям Жан-Люк Рейцер высоко оценил позицию Азербайджана в глобальной системе энергетической безопасности.

П.Шахбазов проинформировал гостей о нефтяной стратегии Азербайджана, применяемой с 1994 года, многочисленных соглашениях, международном сотрудничестве в Каспийском регионе. Было отмечено, что, наряду с нефтяной инфраструктурой (трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Новороссийск и Баку-Супса), в стране осуществляется политика диверсификации и в газовой отрасли. Азербайджан, играющий значительную роль в удовлетворении спроса Европы на сырую нефть, будет играть важную роль в газоснабжении континента посредством Южного газового коридора.

Министр также рассказал о деятельности по нескольким направлениям по использованию возобновляемых источников энергии.

В ходе беседы были даны ответы на вопросы парламентариев о влиянии Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на энергетическое сотрудничество, последние тенденции на мировом нефтяном рынке и другие вопросы.

Minval.az