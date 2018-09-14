«К сожалению, несмотря на истечение продолжительного времени со дня начала регистрации и несложность процедуры, многие предприниматели, действующие в области пищевой промышленности, не обратились для прохождения регистрации в рамках установленного времени».

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.

Было отмечено, что согласно закону «О пищевых продуктах» (статья 7), мониторинг проводится в целях проверки соблюдения действующими в данной сфере субъектами требований технических нормативно-правовых актов по продовольственной безопасности, а также санитарно-гигиенических, ветеринарных и фитосанитарных требований. Также проводится экспертиза пищевых продуктов и указанные субъекты регистрируются по продовольственной безопасности.

Взятые на регистрацию по продовольственной безопасности субъекты вносятся в государственный реестр и им выдается соответствующий документ. Согласно ст. 7.3 закона, деятельность незарегистрированных по продовольственной безопасности хозяйственных субъектов запрещена.

Minval.az