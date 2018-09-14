В Национальном музее истории Азербайджана открылась выставка, посвященная 100-летию освобождения Баку от дашнакско-большевистской оккупации. Как передает «Вестник Кавказа», на церемонии открытия присутствовал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, выступивший с речью.

«Азербайджан и Турция всегда были и будут бок о бок, свидетельством чему является освобождение Баку от оккупации совместными силами Кавказской исламской армии и азербайджанских корпусов», — прежде всего сказал посол.

«Азербайджан пережил много трудных дней, и сегодня, слава Богу, это независимая и процветающая страна. События 100-летней давности в очередной раз доказывают нашу близость и братство. Это то, что готовило нас к сегодняшнему и завтрашнему дню. Мы – два государства и один народ», — подчеркнул Эркан Озорал.

Директор Национального музея истории Азербайджана Наиля Велиханлы также отметила важность того факта, что азербайджанцы и турки вместе освободили Баку от дашнаков сто лет назад.

«Сыновья Азербайджана и Турции при освобождении Баку бок о бок доказали, насколько сильно братство и единство народов. Дружба и братство тюркских народов остались нам в наследство испокон веков, в 1918 году мы продемонстрировали эту дружбу, когда объединились против общего врага», — сказала она.

Minval.az