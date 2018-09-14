Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Азерсу» из госбюджета 3 млн манатов на строительство коллектора Байыл-Бибиэйбат-Локбатан.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Цель строительства коллектора – предотвратить сток в Бакинский залив сточных вод, а также организовать систему стока таких вод в поселках Байыл, 20 участок и Шихов.

Средства на эти цели будут выделены из госбюджета на 2018 год в рамках государственных капвложений.

Minval.az