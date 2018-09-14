«Основные источники загрязнения Каспийского моря связаны с антропогенной деятельностью».

Как сообщает Report, об этом на проведенном сегодня брифинге заявил сотрудник министерства экологии и природных ресурсов Фаик Муталлимов.

По его словам, загрязнение Каспия происходит из-за мусора, который выбрасывается в море в основном из действующих на прибрежной полосе и пляжах центров отдыха, объектов общественного питания, плавающими средствами и гражданами: «Подобные случаи приводят к ухудшению экологической ситуации в Каспийском море, созданию антисанитарных условий, а также негативно влияют на развитие экотуризма».

Ф.Муталлимов добавил, что МЭПР регулярно проводит просветительские мероприятия, рейды и акции в целях предотвращения загрязнения Каспийского моря: «Роль граждан и, в частности, общественности в вопросе предотвращения загрязнения Каспийского моря незаменима. Это — работа и обязанность не только одной структуры, свои обязательства должны выполнять все соответствующие структуры. Поэтому представители общественности и граждане должны относиться к данному вопросу более чутко. В случае, если кто-либо станет свидетелем загрязнения окружающей среды, просим связаться с действующей круглосуточно «горячей линией -168″ МЭПР».

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