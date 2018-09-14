Азиатский банк развития (АБР) готов в 2019-2021 гг предоставить Азербайджану кредитных ресурсов на общую сумму $815 млн.

Согласно бизнес-плану на трехлетний период, опубликованному на сайте банка, АБР готов в этот период выделить Азербайджану 3 кредита, передает Интерфакс-Азербайджан.

При этом, в 2019 году банк зарезервировал для стран кредит на $250 млн, в 2020 году – на $265 млн, в 2021 году — $300 млн.

В частности, в трехлетний период банк готов кредитовать в Азербайджане проекты в сфере энергетики, обеспечения макроэкономической устойчивости и повышения эффективности госуправления.

По оценкам АБР, в 2019-2021 гг правительство Азербайджана выделит $85 млн на финансирование проектов, кредитуемых банком.

Кроме этого, в 2019-2021г АБР планирует оказать Азербайджану технической помощи на сумму $1,5 млн.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $4 млрд.

Minval.az