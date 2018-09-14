Посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что прокладка трубопроводов на Каспии исключена при возражении любой из каспийских стран.

По его словам, в конвенции по статусу Каспийского моря говорится, что стороны могут прокладывать магистральные трубопроводы при условии соответствия их проектов экологическим требованиям и стандартам, закрепленным в договорах.

Он также добавил, что протокол ОВОС «закрепляет право каждого из пяти государств участвовать во всесторонней экологической экспертизе».

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