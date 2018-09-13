В Азербайджане в ряде объектов в принудительном порядке будут установлены POS-терминалы.

Об этом Trend сказал директор Управления налогового законодательства Департамента налоговой политики Министерства по налогам Азербайджана Эвез Гулиев.

Директор отметил, что ограничений в связи с POS-терминалами в стране нет, предприниматель по своему желанию может установить платежную систему на своем объекте.

«Сегодня в Азербайджане установлено около 77 тысяч POS-терминалов. Терминалы установлены на объектах, чаще всего используемых населением. В местах розничной торговли, общественного питания и, в основном, гостиницах, где нет платежных теминалов, в принудительном порядке будут установлены POS-терминалы», — сказал Гулиев.

По данным Центрального банка Азербайджана, в июле на одну тысячу человек в Азербайджане приходилось 0,15 POS-терминала.

На один POS-терминал за тот же период пришлись в среднем 20,5 операции на 2460,1 маната. Объем одной операции на POS-терминал составил 120,3 маната.

Число POS-терминалов в стране составило 65706, из которых 37715 установлены в Баку, 27312 – в других городах и районах страны. Количество POS-терминалов с начала года в Азербайджане выросло на 235, или 0,36 процента.

Minval.az