Президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгий Церетели в ходе визита в Армению еще раз подтвердил поддержку организацией деятельности Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сообщили Sputnik Азербайджана в ПА ОБСЕ в четверг.

В сообщении отмечается, что глава парламентской ассамблеи поддержал от имени ПА работу сопредседателей МГ ОБСЕ, однако отметил, что окончательная ответственность за конкретные результаты и продвижение в процессе разрешения конфликта лежит на политическом руководстве сторон-участниц.

Кроме того, в сообщении указывается, что с целью содействия деятельности ПА ОБСЕ в регионе ожидается назначение президентом Церетели нового спецпредставителя организации по Южному Кавказу.

Minval.az