США поддерживают проект строительства газопровода, по которому газ с азербайджанского месторождения Шахдениз будет поставляться в Европу.

Как передает ТАСС, об этом заявил на брифинге министр энергетики США Рик Перри.

«Мы за конкуренцию. И я подтверждаю, что мы поддерживаем и другой трубопровод — по поставкам азербайджанского газа из каспийского региона в Европу», — сказал Перри.

Он также подчеркнул, что не верит в абсолютную лояльность европейцев к «Северному потоку — 2», который строит российский «Газпром».

«Я слышал много высказываний, что европейцы хотят конкурентных поставок энергии», — отметил Перри.

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