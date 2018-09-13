Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Арифа Джахангир оглу Меликова орденом «Шохрат» за заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Арифа Джахангир оглу Меликова орденом «Шохрат» за заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры.
Дата: 2018/09/13 16:30
Раздел: Life-style, Азербайджан
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