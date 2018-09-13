Вчерашний рабочий день закончился абсурдным сообщением, вышедшим из уст замминистра образования (и.о. заведующего Управлением образования г. Баку) Малахат Велиевой, которая заявила (цитируем): «Анализы последних лет показывают, что некоторые классы русского сектора подчиненных Управлению образования города Баку средних и полных средних школ не функционируют».

Эта фраза была сказана на традиционной сентябрьской конференции работников образования города Баку.

Результаты анализов руководства Минобразования

М. Велиева также отметила, что в некоторых классах довольно мало учащихся. По ее словам, нехватка кадров (!!!) в данной области также создает дополнительные проблемы. Предварительные анализы показывают, что количество классов в русском секторе составляет 2-3, а порой — 8-9. Несмотря на немногочисленность учащихся, результаты выпускных экзаменов в этих школах были недостаточно хорошими, что отрицательно сказывается на качестве образования.

Также М. Велиева рассказала о том, что за последние четыре года ликвидирован прием учащихся как в русский, так и в азербайджанский сектор на конкурсной основе, что привело к повышению интереса к русскому сектору. И потому наряду с теми, кто владеет русским языком, в школы обращаются также лица, не знающие языка, что приводит к плотности учащихся.

Кто бы сомневался!

Кроме того, М.Велиева заявила о нехватке на сегодняшний день 273 педагогов начальных классов по русскому сектору.

— Нехватка кадров в основном ощущается на уровне общего среднего и полного среднего образования. Если вопрос нехватки кадров не будет решен, открыть дополнительные классы будет невозможно. Кандидаты на вакансии по русскому сектору не могут набрать достаточное количество баллов.

Статистика – любимая наука руководства Минобразования

Кроме того, министр образования Джейхун Байрамов отметил в своем выступлении, что по сравнению с 2012 годом коэффициент несвоевременного зачисления в школу сократился в 2 раза. Так, если в 2012 году данный показатель составлял 12%, на данный момент он равен 6%. Будут приняты эффективные меры для сокращения данного показателя в последующие годы.

По его словам, по сравнению с 2012 годом статистика показавших низкие результаты учащихся сократилась.

Дж.Байрамов добавил, что на нынешних вступительных экзаменах 2090 набравших 500-600 баллов абитуриентов в числе первых выбранных специальностей отдали предпочтение специальности педагога: «Данный показатель выше прошлогоднего на 53,6%. Все это дает основание оптимистично смотреть на вопрос проведения реформ и изменений».

А нагрузку облегчим!

Министр отметил, что вопрос учебной нагрузки школьников постоянно обсуждается: «В данном направлении ведется достаточно интенсивная работа. Разработан новый школьный оценочный проект. В министерстве пройдет заседание коллегии, где проект будет обширно обсужден. Затем примут окончательное решение, которое направят в соответствующие структуры. В особенности будут приняты серьезные шаги по облегчению нагрузки в начальных классах».

Снова цифры, снова фразы, которые ни о чем не сказали простому рядовому гражданину, которому сложно понять систему (а также состав и результаты) анализов руководства Министерства образования, но ясно одно –недосказанность, туманность и полное отсутствие видимости ближайшего будущего в наступающем школьном сезоне.

В течении двух месяцев граждане Баку бомбардировали почту издания «Минвал» просьбами помочь устроить их детей в русский сектор в школах по месту прописки. Но на все наши запросы в Министерство образования приходил неутешительный ответ о том, что свободных мест нет, приема в русские секторы нет, и данный вопрос не обсуждается.

Хотя, тема для обсуждения довольно серьезная, тем более, что замминистра сама подняла ее в своей речи.

Так, по словам родителей, обратившихся в нашу редакцию, русский сектор переполнен детьми, не умеющими и двух слов связать на русском языке. И потому места для детей — носителей русского языка – не нашлось. Согласитесь, что это ни что иное, как уродливый парадокс, который довольно сложно объяснить логически.

Согласно же заявлению, М. Велиевой, вся причина кроется в ликвидации конкурсной основы. Но, тем не менее, до 2018 года проблем с приемом в русские секторы средних школ почему-то не было, они начались за пару месяцев до начала учебного года.

Многие родители расценили подобные неудобства как попытку выдавливания русского языка из общеобразовательных школ. Кроме того, было высказано много мыслей о том, что, скорее всего, данное неудобство внедрено с одной-единственной целью: сделать русский сектор платным. Тем более, что подоплека была.

Так, согласно образному выражению депутата ММ, профессора Бакинского государственного университета Кямили Алиевой, если бы люди, рвущие на себе волосы из-за того, что не смогли устроить ребенка в русский сектор, изучили опыт других стран, то узнали, что там обучение на иностранном (а русский язык именно иностранный) языке платное.

Одной этой фразы было более, чем достаточно, чтобы понять: в Министерстве образования задумали очередной шоковый эксперимент, и неудобства, созданные перед учебным годом, есть ни что иное как банальное «прощупывание почвы».

И раз уж зашел разговор на эту тему то следует и нам сказать свое веское слово – в разрез руководству Министерства образования, которое продолжает ставить эксперименты на гражданах страны и периодически встряхивать наше общество своими «ноу-хау», действующие порой на человеческое сознание не хуже казни на электрическом стуле.

Мы постараемся расставить точки над “i” в основном вопросе, стоящем сегодня перед обществом.

Во-первых: нужно ли отдавать детей из азербайджаноязычных семей в русские секторы? Однозначно – нет. Причина опять же в том, что язык – это инструмент, на котором учат играть с малых лет именно в семье. А потому и обучаться нужно на языке, на котором первоначально думаешь, мыслишь. Соответственно напрашивается вопрос: как ребенок, говорящий на азербайджанском языке, поймет русскоязычного педагога (равно как и наоборот)? И почему Министерство образования, руководство которого в очередной раз с высокой трибуны заявило о существовании проблемы (точнее, признало наличие проблемы), почему-то не захотело в нужный момент ее решать. А предпочло просто проинформировать общественность, что, дескать, «мы в курсе».

Ведь на самом деле наблюдается реально нездоровая ситуация: как можно получить нормальное образование на русском языке, когда в русскоязычных школах сидит по 48 человек — преимущественно дети из семей, в которых вообще ни один родитель не владеет русским языком (а потому и ребенок — соответственно)? А что прикажете делать детям, выросшим в русскоязычных семьях?

Выход один: прежде чем зачислять в русский сектор ребенка (автоматически), следует провести экзамен на знание языка, поговорить с его родителями. Пусть это займет больше времени, чем нужно для зачисления, но ведь это просто НЕОБХОДИМО! Иначе жизнь ребенка (и его образование соответственно), будут исковерканы: ни по-русски, ни по-азербайджански нормально говорить не сможет. Дальше – больше: М. Велиева заявляет о том, что качество образования в школах низкое — из-за отсутствия грамотных учителей. И это говорят в Министерстве образования!

Вопрос номер 2: а по чьей вине произошел подобный абсурд? Снова повеяло тлетворным духом экс-министра образования Мисира Марданова, «обогатившего» наш быт емкой фразой о том, что «учителя делятся на ГРАМОТНЫХ и НЕГРАМОТНЫХ».

Вот уж когда все мыслящие жители Баку все вспомнили крылатую фразу Экклезиаста о том, что приумножающий мудрость приумножает печаль. Получается, что реформы М. Джаббарова тоже не исправили этой ситуации? Переаттестация, экзамены учителей – это дело хорошее, никто не спорит. Но если, по словам М. Велиевой вот уже как 4 года как отменена конкурсная основа приема в общеобразовательную школу (еще в бытность на посту министра М. Джаббарова), разве не могло руководство Минобразования предвидеть, что сложится именно такая патовая ситуация? Ведь впоследствии дети, недополучившие грамотное образование ни на азербайджанском, ни на русском языках, идут учиться в вузы, причем, на педагогов в том числе, возвращаются в школы и начинают «обучать» в тех же русских секторах себе подобных? Получается, что круг попросту замкнулся в тот самый момент, когда руководство Минобразования высчитывало проценты и выводило коэффициенты, по сути, ставя «опыты» на учащихся, хотя на самом деле оно должно было ликвидировать (причем, срочно) серьезный огрех, давно уже сложившийся в системе образовательного процесса, отрыгивающего из школьных стен неучей, неспособных даже выпускные экзамены сдать со стабильным средним баллом.

Понятно, что стремление к совершенству бесконечно и руководство Минобразования стремится именно к нему. Пусть в стремлении этом и устилает свой путь к «звездам» растущим с каждым годом количеством неграмотных педагогов (и, соответственно, их неграмотных учеников). Начинать надо не с процентов и пустых словоблудных отчетов в СМИ о прекрасном будущем, которое нас всех ожидает, а с качественной подготовки к новому учебному году, в котором дети смогут получить хорошее образование у грамотных педагогов. И чтобы учебники были без ошибок и ляпов. И чтобы форму школьную можно было купить не в магазине, указанных директорами тех или иных школ, а за приемлемую цену в тех местах, где удобно и выгодно ее купить родителям. Хотя, возможно, мы слишком многого хотим?

Яна Мадатова

Minval.az