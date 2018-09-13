В результате лабораторных анализов в Карабахском сыре и соленом твороге местного производства установлен факт бактериологического загрязнения. Было принято решение о приостановке производства и прекращении продаж.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБ) в ходе проверок выявило в реализации в розничной торговой сети продукцию, не соответствующую необходимым требованиям.

Как сообщили Sputnik Азербайджан в агентстве, в результате лабораторного анализа продукции компании BMS Aqro был установлен факт бактериологического загрязнения в Карабахском сыре и соленом твороге (шоре) данной компании, реализуемых под брендом «Ketchi».

Учитывая это, компании-производителю сделано предупреждение с целью прекращения производства, а также реализации данной продукции в торговых объектах.

Агентство предупреждает компании, производящие продукцию с нарушением санитарно-гигиенических норм и способную навредить здоровью потребителей, что в случае обнаружения подобных фактов ответственные лица буду наказаны согласно законодательству.