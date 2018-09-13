Ряд оживленных столичных дорог будет перекрыт в субботу, 15 сентября, в связи с проведением военного парада, посвященного 100-летию освобождения Баку от дашнаков, от площади Азадлыг до площади Государственного флага по всему проспекту Нефтяников и на всех улицах и проспектах, пересекающихся с ним, будет ограничено движение автомобилей.

«С целью обеспечения безопасности участников военного парада будет изменено движение с 14-го километра дороги Баку-Сальян, от поселка Баилово и до круга 20-го участка, от Площади флага до улиц Юсифа Сафарова и Афияддина Джалилова, а также закрыты перекрестки проспекта Нефтяников с проспектом Азадлыг, улицами Самеда Вургуна и проспекта Бюльбюля», — заявил заведующий отделом по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Minval.az