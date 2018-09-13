Бойня гринд на Фарерских островах попала на видео. Кровавую расправу рыбаков над дельфинами сняли зоозащитники Sea Shepherd, сообщает Mirror.

В результате «рыбалки» все побережье стало красным от крови. Специалисты говорят, что развитие дельфинов настолько велико, что они чувствуют боль и страх равно, как и люди.

Животных сначала загоняют на мелководье, а потом режут. Для местных рыбаков это многовековая традиция. Они смеются и радуются во время убийства дельфинов.

Правительство Фарерских островов утверждает, что такая рыбалка не несет угрозы животному миру и обеспечивает доход местным жителям.

По данным волонтеров, это одиннадцатый зафиксированный случай охоты на гринд за год.

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