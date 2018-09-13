Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на $1,21 или 1,51% и составила $81,5.
Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на $1,21 или 1,51% и составила $81,5.
Дата: 2018/09/13 11:05
Раздел: Азербайджан, Экономика
Просмотров:
98
Ряд оживленных столичных дорог будет перекрыт в субботу, 15 сентября.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом
14 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, умеренный южный ветер.
Сотрудники 3-го регионального управления экологии и природных ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов задержали трех человек, занимавшихся
В Баку во время осмотра женщины гинеколог обнаружила во влагалище насекомое. Как передает Qafqazinfo, случай произошел в госпитале Avrasiya.
Безответственное поведение Армении может уничтожить процесс урегулирования
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях
Мужчина нe признал свою вину
Не существует »плана B» для проекта Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу.