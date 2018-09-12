Чехия заинтересована в увеличении поставок нефти из Азербайджана, заявила находящаяся с визитом в Баку министр промышленности и торговли этой страны Марта Новакова в ходе азербайджано-чешского бизнес-форума в среду.

Как она сказала, на данный момент азербайджанская нефть составляет треть потребляемой в Чехии нефти.

По словам Новаковой, которые приводит «Спутник», чешские власти планируют увеличить мощность нефтеперерабатывающего завода в городе Кралупы-над-Влтавой, закупающего нефть из Азербайджана. Как отметила чешский министр, правительство страны ведет переговоры об увеличении мощности с компанией, управляющей предприятием.

Также Новакова высказалась о возможностях сотрудничества между Азербайджаном и Чехией в таких сферах, как фармацевтика и нефтехимическая промышленность. Она отметила заинтересованность бизнес-кругов Чехии в создании совместных предприятий в данных отраслях.

В свою очередь министр экономики Азербайджан Шахин Мустафаев в ходе бизнес-форума отметил большой потенциал развития сотрудничества между двумя странами в сфере финансов, промышленности, машиностроения и химической промышленности.

Как подчеркнул Мустафаев, Азербайджан является основным торговым партнером Чехии на Южном Кавказе. На долю Азербайджана приходится примерно 85% товарооборота с этим регионом, заметил министр.

Minval.az