Крупные российские компании заинтересованы в перевозках по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как сообщает Report, об этом заявил главный специалист отдела стратегического развития и маркетинга ООО ADY Express, «дочки» Азербайджанских железных дорог, Камран Бабаев на 5-ой международной конференции «Argus Каспийско-Черноморский транспортный коридор 2018» в Тбилиси.

По его словам, компания осуществила транспортировку металлопродукции Магнитогорского металлургического комбината (ММК) по БТК: «По этому маршруту планируется осуществлять поставки до 250 тыс. тонн металлопродукции в год. Первые четыре контейнера общим весом 120 тыс. тонн были поставлены в MMK Metalurji, дочернюю компанию ММК в Турции, в августе этого года. Контейнеры преодолели расстояние в 5 тыс. км за 17 дней».

К.Бабаев отметил, что новый маршрут позволяет рассматривать перспективу диверсификации экспортных поставок в страны Ближнего Востока, Европы и Африки через собственный порт ММК в турецком городе Искендерун.

По его словам, первый этап сотрудничества с ММК уже реализован: «Предполагается, что поставки будут осуществляться в полном объеме с середины следующего года. Первые поставки были успешными, после чего крупные российские компании начали проявлять интерес к сотрудничеству с ADY Express».

К.Бабаев также подчеркнул, что ADY Express начнет поставки вагонов через 2-3 месяца.

Minval.az