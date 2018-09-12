Сотрудничество между Азербайджаном и Североатлантическим альянсом успешно развивается, заявил президент республики Ильхам Алиев на встрече с делегацией во главе с председателем Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли в среду в Баку.

Как говорится в сообщении на официальном сайте главы государства, азербайджанский лидер отметил важность проведения в Баку заседания комитета экономики и безопасности ПА НАТО в деле расширения сотрудничества.

Президент Алиев с удовлетворением вспомнил о своем прошлогоднем визите в штаб-квартиру Альянса. Как он напомнил, в ходе встреч с генсеком НАТО и в Северо-Атлантическом совете было высказано много положительного о роли сотрудничества страны с НАТО.

Глава государства также указал на то, что НАТО высоко оценил участие республики в миротворческой миссии «Решительная поддержка» и увеличение числа азербайджанских военнослужащих, участвующих в миссии.

Азербайджанский лидер также выразил уверенность в том, что визит делегации во главе с Алли будет вкладом в развитие связей Азербайджан-НАТО, и в том числе Милли Меджлиса республики с ПА НАТО.

В свою очередь, Алли выразил удовлетворение от встречи с президентом Азербайджана и отметил заинтересованность в проведении обсуждений по вопросам региональной безопасности и перспективах сотрудничества.

Minval.az