В прошлом учебном году с занимаемых должностей были сняты директора десяти образовательных учреждений, находящихся в подчинении Управления образования Баку.

Об этом, как сообщает Sputnik Азербайджан, заявила в ходе сентябрьской конференции, прошедшей в среду, 12 сентября, исполняющая обязанности главы Управления образования города Баку, замминистра Мяхяббят Велиева.

По ее словам, Сектор внутреннего контроля Управления образования провел проверки в столичных школах, по итогам которых к дисциплинарной ответственности были привлечены 18 директоров.

В связи с допущенными ошибками, злоупотреблением и превышением должностных полномочий от занимаемых должностей освобождены один сотрудник управления, 10 директоров, 20 заместителей, девять педагогов и один библиотекарь.

Кроме того, выговор получили 32 заместителя директора, 54 учителя и шесть сотрудников системы образования.

По итогам проверок в госбюджет было возвращено свыше 58 тысяч манатов.

Minval.az