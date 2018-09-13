Не существует «плана B» для проекта Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Об этом сказал заместитель вице-президента госнефтекомпании Азербайджана SOCAR по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков во время брифинга в Атлантическом совете (Atlantic Council) в Вашингтоне, сообщает S&P Global Platts.

«»Плана B» нет и не должно быть. Италия нуждается в этом газе. Спрос на газ в Италии растет, объемы импорта растут», — отметил Беглярбеков, отвечая на вопрос о том, есть ли резервный план в случае препятствования Рима строительству участка выхода TAP на берег в Италии.

В ходе выступления во время брифинга Беглярбеков и вице-президент BP Эмили Олсен выразили уверенность в том, что реализация проекта TAP будет завершена вовремя к 2020 году.

Minval.az