12 сентября председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Огтай Асадов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Oгтай Асадов выразил уверенность в том, что визит генерального секретаря ОБСЕ в нашу страну внесет большой вклад в развитие взаимных связей. Говоря об отношениях между Aзербайджаном и ОБСЕ, председатель Милли Меджлиса отметил, что наша страна более 25 лет успешно сотрудничает со структурой.

Проинформировав об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, Огтай Асадов сказал, что Минская группа ОБСЕ до настоящего времени не предприняла каких-либо мер против государства-агрессора. А это снижает доверие к Минской группе. Несмотря на все это, Aзербайджан с оптимизмом смотрит на посредничество Минской группы.

Oгтай Асадов отметил, что Aзербайджан достиг больших успехов в рамках энергетических проектов, осуществляемых в регионе. Наша страна играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Отметив, что впервые посетил нашу страну шесть лет назад, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер сказал, что основная цель нынешнего визита заключается в углублении отношений между Азербайджаном и ОБСЕ. Он подчеркнул, что существуют возможности для дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и ОБСЕ. Используя потенциальные возможности, можно еще более укрепить сотрудничество между Азербайджаном и ОБСЕ.

Toмaс Гремингер сказал, что азербайджанская делегация в ОБСЕ демонстрирует достаточную активность.

На встрече были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Minval.az