Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемой в мошенничестве Малахат Мамедовой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова певица Кенуль Керимова дала показания.

Она сказала, что познакомилась с М.Мамедовой на одном из мероприятий. М. Мамедова подошла к Керимовой и представилась сотрудницей министерства образования. Знакомство продолжилось и через пару лет Мамедова пообещала, что организует поступление сына Керимовой в российский вуз, которая дала а эту «услугу» 32 тысячи манатов. Но сына устроить так и не получилось, так как после получения денег Мамедова скрылась.

По словам Керимовой, М.Мамедова вернула ей 11 тысяч из этой суммы.

М.Мамедова утверэдает, что 12 тысяч манатов, полученные от Керимовой, пошли на обучение ее сына в России в течение трех лет. Кроме того, М. Мамедова уверяла, что ее дочь тоже проходила обучение в РФ, доказательством чему является «справка из общежития». Кроме того, Мамедова утверждает, что вернула К.Керимовой 14 тысяч манатов, а не 11.

В свою очередь, К. Керимова отметила, что таких «артисток» как М. Мамедова, нет даже в Аздраме.

Очередное заседание суда назначено на 19 сентября.

Отметим, что М.Мамедова обвиняется в присвоении мошенническим путем около 300 тыс. манатов. В качестве потерпевшей по уголовному делу проходит и заслуженная артистка Азербайджана, певица Кенуль Керимова.

Согласно обвинительному акту, М.Мамедова получила от К.Керимовой 32 тыс. манатов для устройства ее сына в вуз.

Согласно обвинительному акту, М.Мамедова обещала организовать поступление сына певицы Рашада Рагимова в один из университетов России и затем перевести его в Азербайджанский государственный экономический университет.

За эту работу от К.Керимовой М.Мамедова получила 32 тысячи манатов. Однако позднее не выполнила данные обещания.

М.Мамедовой инкриминируется статья 178.3.2 (мошенничество, в крупном размере) УК АР.

На предварительном заседании суда при уточнении анкетных данных было выявлено, что М.Мамедова была ранее судима.

Она сообщила, что в 2012 году была обвинена в мошенничестве и приговорена Бакинским судом по тяжким преступлениям к условному наказанию.

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