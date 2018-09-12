Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян своими противоречивыми заявлениями всячески стремится сорвать переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Такое мнение азербайджанский лидер высказал в среду в Баку на встрече с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером. Об этом Minval.az сообщает со ссылкой на АзерТадж.

Согласно сообщению, И.Алиев подчеркнул, что новый премьер-министр Армении Н.Пашинян с первых дней выступал с противоречивыми заявлениями по урегулированию конфликта и эти заявления, как минимум, вызывают удивление.

Президент также заявил о неприемлемости тезиса армянского премьера о том, что «Азербайджан должен вести переговоры с «Нагорно-Карабахской Республикой». Кроме этого, азербайджанский лидер считает неуместным заявление о том, что оккупированные азербайджанские территории якобы являются частью вымышленной «Нагорно-Карабахской республики». В этой связи И.Алиев призвал ОБСЕ дать реакцию «таким опасным заявлениям».

По словам главы государства, в целом, у азербайджанской стороны складывается мнение, что Пашинян всячески стремиться сорвать переговорный процесс. В таком случае вся ответственность ложится на армянскую сторону и лично на Пашиняна, подчеркнул И.Алиев.

И.Алиев также призвал ОБСЕ не оставаться в стороне от текущей политической ситуации в Армении, в частности, массового нарушения прав человека, ареста политических противников, появления нового диктаторского режима в Армении.

Minval.az