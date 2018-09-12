Как уже сообщал Minval.az, на прошлой неделе на состоявшихся в Швеции парламентских выборах две сестры-азербайджанки стали депутатами. Айлин Фазелиан избрана в Риксдаг от Социал-демократической партии, а ее сестра 34-летняя Айда Керимли стала депутатом регионального парламента от Партии центра.

Ставшие депутатами женщины являются иранскими азербайджанцами. Они являются дочерями живущего долгие годы в Гетеборге председателя Демократической партии Южный Азербайджан Махмуда Бильгина. Махмуд Бильгин родился в 1956 году в городе Урмия Западного Азербайджана. Получил образование в сфере электротехники. В 1977 году был тяжело ранен в грудную клетку в войне против шахского режима. Спустя два года он принял решение покинуть страну.

Дочери Махмуда Бильгина получили высшее образование: Айлин окончила Гётеборгский университет, Айда — Лундский университет. Айда работала многие годы вместе с отцом по вопросам Южного Азербайджана. Вместе с отцом она встречалась с сенаторами, была в Европарламенте, в ЮНЕСКО.

Как рассказал Махмуд Бильгин газете «Ени Мусават», помимо двух дочерей у него есть еще 12-лений сын Атилла. Жена Махмуда Бильгина Афсана Сулдузлу родом из Негеде (азерб. Sulduz / Nəqədə), города в Иране, в провинции Западный Азербайджан. Она является активисткой Южного Азербайджана. Айда родилась в Тебризе, а Айлин и Атилла — в шведском Гетеборге. Когда Айдан было 3 года, семья сбежала из Ирана через реку Араз. Как вспоминает Махмуд Бильгин, тогда были времена правления Горбачева, 1987 год.

«Мы смогли пересечь границу. Потом нас отвезли в Лянкяран и 13 дней продержали там. Далее нас передали Узбекистану и отправили в Ташкент. Нам дали возможность найти жилье и работу. Мы прожили там 2,5 года, а в 1991 году перебрались в Швецию. Мы тут уже 27 лет.

Свадьба Айды была в Баку, мой зять из поселка Мярдякан. У них трое детей: Асена, Альмила и Аяна. Супруг Айды Фуад Керимли является учителем в детской тюрьме. Моя вторая дочь пока не замужем, но обручена. Дети говорят на родном языке, воспитываются в духе любви к Азербайджану. Хоть они и являются гражданами Швеции, интегрированы в местное общество, но в их сердце живет любовь к Азербайджану. Для них важно развитие Азербайджана, демократия и прогресс», — рассказал Махмуд Бильгин.

Minval.az