Обнародована демографическая ситуация в Азербайджане.

Как сообщили в Государственном комитете статистики, с начала года население страны выросло на 45141 человек или 0,5% и по состоянию на 1 августа 2018 года составило 9 943 226 человек.

На каждый квадратный километр приходится 115 человек.

52,9% от общей численности населения проживает в городах, 47,1% — в селах. 49,9% составляют мужчины, 50,1% — женщины. В настоящее время на каждые 1000 мужчин приходится 1005 женщин.

Также обнародована статистика умерших в Азербайджане в этом году.

В январе-июле текущего года в стране зарегистрировано 34812 случаев смерти, что составляет 6,1 на каждые 1000 человек.

За 7 месяцев 2018 года отделами регистрации зафиксировано 33009 браков и 8538 разводов. На каждые 1000 человек приходится 5,8 браков и 1,5 разводов.

За январь-июль текущего года соответствующими структурами министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы зарегистрировано 2109 человек, приехавших в Азербайджан на постоянное жительство и 829 человек, покинувших страну. Положительное сальдо миграции составило 1280 человек.

В январе-июле этого года городскими и районными отделами регистрации министерства юстиции Азербайджана было зарегистрировано 78 673 новорожденных, таким образом, в среднем ежедневно на свет рождался примерно 371 новорожденный.

Этот показатель составляет составляет 13,8 на каждые 1000 человек. Девочки составили 47%, мальчики – 53% новорожденных. Среди новорожденных 1458 близнецов и 57 тройняшек.

В настоящее время в стране на каждую способную к деторождению женщину приходится 1,9 ребенок в течение всей жизни, чем обеспечивается репродуктивность населения.

Minval.az