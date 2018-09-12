По инициативе Фонда Гейдара Алиева детям из малообеспеченных семей, которые пойдут в первый класс в 2018-2019 учебном году, вручены подарки со школьными принадлежностями.

Подарки были розданы при поддержке министерства труда и социальной защиты населения более 13 тысячам первоклассников из семей, получающих адресную социальную помощь по стране.

В подарочный комплект, подготовленный для малообеспеченных семей по заказу Фонда Гейдара Алиева, входят портфель и ежедневные школьные принадлежности.

В рамках проекта «Поддержка образования» Фонд каждый год дарит портфель и различные школьные принадлежности учащимся первых классов из малообеспеченных семей. Придавая особое значение в своей деятельности сфере образования, Фонд Гейдара Алиева, наряду с оказанием в рамках этого проекта социальной поддержки малообеспеченным семьям, также вносит свой вклад в развитие образования.

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