Министерство Обороны Азербайджана подтвердило визит главы оборонного ведомства Израиля Авигдора Либермана в Азербайджан.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, 13 сентября делегация во главе с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом совершит официальный визит в нашу страну. В рамках визита предусмотрены встречи израильской делегации в министерстве обороны и других государственных структурах Азербайджана.

В ходе встреч будут обсуждаться аспекты региональной безопасности, перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в военной, военно-технической сферах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Minval.az