Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на ;1,3 или 1,65% и составила $80,29 доллара.
Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на ;1,3 или 1,65% и составила $80,29 доллара.
Дата: 2018/09/12 10:15
Раздел: Азербайджан, Важно, Экономика
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