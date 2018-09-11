Министерство внутренних дел (МВД) и Генпрокуратура распространили официальную информацию по поводу убийства в Бейлагане.

В результате проведенных сотрудниками прокуратуры и полицейских органов незамедлительных действий и оперативно-розыскных мероприятий, было раскрыто совершенное в Бейлаганском районе тяжкое преступление.

4 сентября 2018 года в правоохранительные органы обратился житель Губы Ильгар Фархадов заявив, что 28 июля этого года его брат Илдырым Фархадов, занимающийся животноводством и проживающий в доме, построенном на ферме в бейлаганском селе Тюркляр, уехал на отдых в город Ессентуки и от него до сих пор нет вестей.

Сотрудники полиции приступили к незамедлительным оперативно-розыскным мероприятиям. Было установлено, что Илдырым Фархадов не покидал страну.

Полиция выяснила, что к исчезновению мужчины причастна Азиза Садыгова, с которой тот проживал в гражданском браке.

Задержанная 9 сентября в Баку А.Садыгова призналась, что в июле этого года Ильдырым Фархадов был убит из ружья и затем закопан жителем села Дуньямалылар Билясуварского района ранее неоднократно судимым Шахсуваром Асадовым. Ш.Асадов был в тот же день задержан.

Тело эксгумировано и передано по назначению.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 120.2.1 и 120.2.5 УК.

В показаниях следствию А.Садыгова и Ш.Асадов признались, что совершили тяжкое преступление в целях наживы.

Расследования по факту продолжаются.

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