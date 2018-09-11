В Азербайджане отношения религии и государства строятся на светских принципах.

Об этом на конференции «Религиозные обряды: традиционность и современность» сказал председатель Государственного комитета оп работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Глава комитета отметил, что после обретения Азербайджаном независимости отношения государства и религии стали одним из важных вопросов, и политика государства в сфере религии закреплена в Конституции Азербайджана.

Гурбанлы сказал, что независимо от религии, государство не вмешивается в то, как проводятся религиозные обряды, равно как и религия не вмешивается в политику государства.

«В Азербайджане соблюдаются только фетвы, изданные Управлением мусульман Кавказа, и к нам не относятся фетвы, издаваемые в других странах», — сказал Гурбанлы (цитата по «Тренду»).

Гурбанлы подчеркнул, что «для нас святы государственная независимость, идеология азербайджанства, религия – наша духовная ценность, и мы должны их беречь».

Глава комитета напомнил, что начинается месяц Мухаррам, и все мероприятия, в том числе церемония Ашура, должны проводиться только по фетве УМК, и граждане должны не допускать действий за рамками закона, все мероприятия должны проходить в мечетях, куда запрещено приносить посторонние атрибуты.

Minval.az