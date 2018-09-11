Заведующий отделом администрации президента Азербайджана по вопросам религии, мультикультурализма и межнациональных отношений Этибар Наджафов считает критику религиозной ситуации в Азербайджане, отмеченную в докладе Госдепа США, предвзятой и необъективной.

«Эта критика предвзята и необъективна, она не отражает реальности. Сказано (в докладе), что закрываются мечети, (…) все религии равны перед законом, и там указано, что если тайная религия проповедует ненависть, содержит призыв к свержению государственной власти, проповедует нетерпимость любого рода, то они наказываются по закону», — сказал Э.Наджафов в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Он подчеркнул, что в Азербайджане имеются определенные организации, в основном мусульманские, которые финансируются из других стран. По словам Э.Наджафова, это «те страны, которые не согласны или ревностно относятся к достижениям Азербайджана в общественно-политической, социально-экономической жизни», в том числе вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений и пытаются различными способами расшатать ситуацию.

«Речь идет о тех центрах, которые находятся в некоторых государствах Ближнего Востока. Эти центры исповедуют ту же самую идеологию, которая исповедует ИГИЛ, и различного рода ваххабитские организации. Их действия противоправны, они не соблюдают Конституцию. В любом государстве, если какая-то организация не соблюдает закон, она должна отвечать за свои противоправные действия», — отметил он.

Э.Наджафов добавил, что для предотвращения «негативных явлений, как участие граждан в составе террористических организаций», проводится определенная политика, которая не нравится некоторым странам.

Представитель администрации президента подчеркнул, что официальный Баку имеет прекрасные отношения с соседними государствами за исключением Армении, которая оккупировала 20% территорий Азербайджана.

«Мы, прежде всего, руководствуемся национальными интересами. Если, какая-та религиозная организация пытается в какой-то степени оказать деструктивное воздействие на внутриполитическую ситуацию в Азербайджане, руководство страны прибегает к законным мерам в ее отношении», — подчеркнул Э.Наджафов.

«С властями Турции и Ирана у нас прекрасные отношения», — добавил он.

Он также отметил, что все азербайджанские граждане, завербованные для участия в военизированных организациях за рубежом, при возвращении в Азербайджан привлекаются к уголовной ответственности.

«Жители Азербайджана, которые уезжали по вербовке в Сирию или другие террористические организации, например, ИГИЛ, возвращаются, и они привлекаются к уголовной ответственности за участие в этих запрещенных организациях. За то, что они нарушили закон, ведь мы исходим из верховенства закона, закон для всех. Такие люди не только со стороны государства критикуются, но и со стороны всего азербайджанского общества», — сказал Э.Наджафов.

Minval.az