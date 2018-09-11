В Азербайджане будет создан Центр ядерной науки и технологий.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Российской государственной корпорации по атомной энергии (РосАтом) Александр Мертен на конференции «Энергетические возможности и вызовы будущего» в Баку.

По его словам, они планируют реализовывать совместные проекты с азербайджанскими партнерами: «Это касается, прежде всего, ядерной медицины, в том числе, диагностики и лечения онкологических заболеваний. Сюда войдет также подготовка научных кадров».

А.Мертен добавил, что с согласия правительство Азербайджана в будущем в Азербайджане возможно строительство атомной станции: «Она может заместить собой тепловые мощности, которые уже давно построены в Азербайджане, и сделать возможным увеличение объемов продаж углеводов за рубеж. Кроме того, данное строительство позволит реализовать любые энергетические программы, потому что атомная энергетика — это дешевая и доступная энергетика».

Minval.az