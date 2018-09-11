В понедельник состоялась церемония открытия нового здания Центра неотложной медицинской помощи, построенного в городе Котор-Варош Боснии и Герцеговины при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

В церемонии участвовали исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, Председатель Президиума Боснии и Герцеговины, Президент Младен Иванич, посол Aзербайджана в этой стране Эльдар Гасанов, советник министра здравоохранения Республики Сербия Милойко Груичич, мэр города Koтoр-Вaрош Зденко Сакан, директор Центра здравоохранения Владимир Бибич, представители Президиума Боснии и Герцеговины, местной общественности.

Выступивший на мероприятии Анар Алакбаров передал участникам церемонии теплые приветствия первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Он отметил, что наряду с Азербайджаном, Фонд Гейдара Алиева осуществляет проекты в сфере образования, культуры и здравоохранения, благотворительные мероприятия в различных странах мира. В рамках проектов, реализуемых Фондом Гейдара Алиева в Азербайджане, в котором царит религиозная толерантность, ремонтируются и реставрируются многочисленные религиозные храмы, а также памятники истории и архитектуры, регулярно проводятся научные конференции и форумы, пропагандирующие мультикультурализм и толерантность.

Алакбаров отметил, что Босния и Герцеговина – дружественная для Азербайджана страна и между двумя странами существуют глубокие взаимные отношения. Проекты, реализуемые Фондом, способствуют расширению связей между нашими странами и народами.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины, президент Младен Иванич выразил признательность президенту АР Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Азербайджанской Республики, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиевой за успешное завершение в его стране очередного социального проекта в сфере здравоохранения, отметил, что этот проект порадовал народы Боснии и Герцеговины.

Minval.az