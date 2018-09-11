В Баку в известном ресторане трагически погиб молодой парень.

Как сообщает Report, житель Лянкярана Галиб Таджеддин оглу Азимов 2002 г.р. погиб, оставшись зажатым между потолком и малым грузовым (продуктовым) лифтом в ресторане Neon Palace, расположенном в Низаминском районе  столицы.

По факту в Низаминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Отметим, что погибший является родственником покойного криминального авторитета Ровшана Лянкяранского (Джаниев). Владелец ресторана Neon Palace также приходится родственником Р.Джаниеву.

Minval.az