В Баку в известном ресторане трагически погиб молодой парень.
Как сообщает Report, житель Лянкярана Галиб Таджеддин оглу Азимов 2002 г.р. погиб, оставшись зажатым между потолком и малым грузовым (продуктовым) лифтом в ресторане Neon Palace, расположенном в Низаминском районе столицы.
По факту в Низаминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Отметим, что погибший является родственником покойного криминального авторитета Ровшана Лянкяранского (Джаниев). Владелец ресторана Neon Palace также приходится родственником Р.Джаниеву.