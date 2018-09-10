Потребителям в Бардинском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Бейлаганском и Агджабединском районах Азербайджана в течение пяти дней начиная с 11 сентября не будет подаваться газ, говорится в понедельник в сообщении ПО «Азеригаз».

В части Евлахского района будут наблюдаться перебои в подаче газа.

Приостановление подачи газа связано с текущими ремонтными работами на участке магистрального газопровода Газимагомед — Газах Управления экспорта газа.

ПО «Азеригаз» просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газовых приборов и соблюдать правила техники безопасности.

Minval.az