В Лерикском районе 70-летний мужчина умер от травм, полученных после падения с орехового дерева.

Как сообщает Report, инцидент произошел сегодня днем в районном селе Мастаил.

По словам близких, Худаяр Агахан оглу Ибрагимов поднялся на дерево, чтобы собрать орехи, и по неосторожности упал с высоты.

Родные оказали ему первую помощь, после чего мужчину поместили в реанимационное отделение Лянкяранской центральной районной больницы. После диагностического обследования у него выявили закрытую травму грудной клетки и переломы нижних конечностей.

Несмотря на усилия врачей, спасти Х.Ибрагимова не удалось.

Тело передано на обследование в Лянкяранский отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.

Факт расследуется Лянкяранской районной прокуратурой.

Minval.az