В Лерикском районе 70-летний мужчина умер от травм, полученных после падения с орехового дерева.
Как сообщает Report, инцидент произошел сегодня днем в районном селе Мастаил.
По словам близких, Худаяр Агахан оглу Ибрагимов поднялся на дерево, чтобы собрать орехи, и по неосторожности упал с высоты.
Родные оказали ему первую помощь, после чего мужчину поместили в реанимационное отделение Лянкяранской центральной районной больницы. После диагностического обследования у него выявили закрытую травму грудной клетки и переломы нижних конечностей.
Несмотря на усилия врачей, спасти Х.Ибрагимова не удалось.
Тело передано на обследование в Лянкяранский отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.
Факт расследуется Лянкяранской районной прокуратурой.