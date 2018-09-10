Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 8,6 млн манатов на строительство автодороги в Шабранском районе.

Автодорога Шабран-Амирханлы-Газбабалы соединяет 5 населенных пунктов с населением 6 тыс. человек.

Средства на строительство и реконструкцию автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Minval.az