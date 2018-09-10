«Нельзя слушать пустые слова некоторых мулл, так как их слова не что иное, как суеверие».

Об этом заявил председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов на мероприятии на тему «Религиозный экстремизм как угроза общественной безопасности и нравственным ценностям».

По его словам, азербайджанский народ верит в Ислам: «Так как наше государство толерантно. Мы никого ни к чему не принуждаем. Каждый должен быть бдительным и находиться рядом с государством. Сегодня немало тех, кто желает раскола страны».

Дж.Гурбанов также отметил, что «железнодорожники бдительны в религиозных вопросах».

«Ислам — это наука, и к нему нужно подходить с научной точки зрения. Не стоит превращать Ислам в суеверие», — подчеркнул глава АЖД.

Minval.az