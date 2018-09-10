«В последние годы в месяц Мухаррам предотвращены такие случаи, как нанесение ран, самобичевание цепями. Некоторые люди порой собираются в чьем-то доме по 3-5 человек и пытаются заниматься этим в фанатичной и суеверной форме».

Как сообщает Report, об этом на мероприятии на тему «Религиозный экстремизм как угроза общественной безопасности и нравственным ценностям» сказал зампредседателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

По его словам, сегодня одной из проблем в обществе является суеверие: «С этим тоже надо бороться. Сегодня в стране много гадалок. За суевериями тоже стоят радикализм, экстремизм. Это политизированная религия. Особенно в месяц Мухаррам этого становится больше».

С.Гейдаров отметил, что пользоваться исламом в каких-то целях нельзя: «Модель Азербайджана очень ценится. Единство между мусульманскими странами на очень плохом уровне. Межрелигиозным, межкультурным отношениям наносится большой урон. В Азербайджане нужно уделять большое внимание единству, солидарности».

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