На состоявшихся в воскресенье в Швеции парламентских выборах две сестры-азербайджанки стали депутатами.

Так, Айлин Фазелиан избрана в парламент Швеции от Социал-демократической партии, а ее сестра 34-летняя Айда Керимли стала депутатом от Партии центра.

Айлин Фазелиан 26 лет. Она является активистом Социал-демократической партии с 14 лет. В 22 года она была избрана членом органа самоуправления. В течение четырех лет Айлин была самым молодым членом правления Женского совета партии. Является международным представителем партии среди женщин.

От 11 муниципалитетов Айлин Фазелиан стала вторым кандидатом.

Minval.az