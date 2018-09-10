Управление архитектуры Одесского горсовета и КП «Одеспроект» разработали проектные предложения по организации парка «Азербайджан», сообщают украинские СМИ.

«Еще в 2011 году компания SOCAR заявила о своем желании разбить в Одессе парк. 3 сентября 2013 года во время празднования Дня города был установлен символический камень. Между тем, городские власти Одессы неоднократно заявляли, что их не устраивает разработанный азербайджанской компанией проект. В частности, речь шла об увеличении количества зеленых насаждений. В настоящее время разработан новый план парка», — отмечают украинские СМИ.

Парк будет располагаться на площади более 2 га. Сохраняется предложенная первоначально структура зеленой зоны – с широко главной аллеей и входной группой. В центре, как и предполагалось, будет расположен фонтан. Также запланированы детские площадки.

Кроме того, достигнута договоренность с застройщиком, возводящим дом на территории бывшего военного городка рядом с парком, о благоустройстве прилегающей территории.

Мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился провести совещание с азербайджанской диаспорой и представителями SOCAR, чтобы определить очередность работ, утвердить проект благоустройства территории и начать строительство парка.

Minval.az