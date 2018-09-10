В новом учебном году в общеобразовательных школах прогнозируется обучение 1 592 317 учащихся.

Как сообщили Report в министерстве образования, 165 780 детей пойдут в первые классы.

В общеобразовательные школы, входящие в систему Минобразования, были приняты на работу 4053 учителя, принявшие участие в конкурсе по приему на работу учителей на 2018-2019 учебный год.

В рамках подготовки к новому учебному году продолжаются строительные и ремонтные работы в образовательных учреждениях. В настоящее время в различных регионах страны строятся 34 новые школы, в 22 школах ведутся ремонтно-восстановительные работы. В 2018 году в республике сдадут в пользование 137 учебных заведений модульного типа. В целом, в Баку и 54 районах страны работы ведутся в 193 объектах.

На 2018-2019 учебный год для I-XI классов государственных общеобразовательных учебных заведений издано 6 726 029 экземпляров учебников и методических пособий для учителей по 332 наименованиям.

По приказу министра образования, в 2018-2019 учебном году в общеобразовательных учебных заведениях первые уроки в начальных классах будут посвящены теме «Моя родина, Азербайджан», в V-IX классах – «Государственные символы – символы независимости», в X-XI классах – «АДР – знаменосец нашей государственности».

Minval.az