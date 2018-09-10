После укрепления ВВС Турции безопасности границы страны с севером Ирака террористы Рабочей партии Курдистана проникают в Турцию через территорию Армении. По информации турецких СМИ, за последние месяцы в северо-восточных провинциях страны были проведены рейды против членов РПК, и в ходе допросов они говорили, что проникли на территорию Турцию через Армению.

По словам кандидата наук по истории турецкого университета Ататюрка Саваша Эйильмеза, Армения развернула лагерь РПК на оккупированных землях Азербайджана – в Лачыне и Кельбаджаре.

«Армения превратилась в управляющую РПК. Большинство пойманных за последнее время террористов РПК — армянского происхождения. Армения планирует поделить часть земель, которые террористы РПК захватят у Турции. Армения с 1992 года раскрыла свои объятия лагерям РПК. В настоящее время имеются лагери террористов недалеко от Гюмри, Спитака и Еревана. Мы точно знаем, что лагеря РПК имеются также в Лачыне и Кельбаджане, которые захватила Армения у Азербайджана», — отметил турецкий историк.

Турецкий историк также отметил, что с 2010 года РПК стала укрепляться и в Грузии, однако, по его словам, в Грузии РПК применяет иной метод:

«Они создают там НПО и кружки, а финансовую поддержку получают из фондов, финансируемых Евросоюзом», — отметил Эйильмез.

Minval.az