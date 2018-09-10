Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане по итогам января-июля 2018 года составляет 542,3 маната, что на 3,7% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщает Госкомстат.

При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, строительстве.

Инфляция в Азербайджане в августе 2018 года составила 0,9% против дефляции на уровне 0,6% в июле.

«Инфляция в Азербайджане в августе 2018 года составила 0,9%. При этом цены на продовольственные товары подорожали на 0,3%, непродовольственные товары – на 0,1%, тарифы на услуги населению – на 2,2%», — отметили в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец августа замедлилась до 2,7% (на конец июля 2018 года – 2,8%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец августа составила 2,7%, по непродовольственным товарам – 3,2%, услугам – 2,4%.

Minval.az