Всем, наверное, понятно, что без согласия Армении такие решения не могут быть приняты. Об этом в интервью газете «Коммерсант»заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, какой будет позиция Армении, если Азербайджан станет наблюдателем в Евразийском экономическом союзе и страной-наблюдателем в ОДКБ.

«Все вы знаете, какие сейчас отношения между Арменией и Азербайджаном. Мы каждый день слышим угрозы со стороны Азербайджана в адрес Армении. Я думаю, от этого исходит очевидная позиция Армении в этом вопросе»,- отметил Пашинян.

— То есть ответ «нет»?

— Я уже ответил на этот вопрос.

— Но слово «нет» не произнесли.

— Я думаю, если Азербайджан хочет достичь такой цели, он должен сперва поработать над урегулированием отношений с Арменией.

Minval.az