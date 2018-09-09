Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил сегодня, что политсовет правящей партии «Грузинская мечта» вынес решение оказать поддержку самовыдвиженцу в кандидаты в президенты республики Саломе Зурабишвили. В соответствии с прогнозами экспертов, это означает почти 100%-ную победу Зурабишвили на выборах.

«Как вы знаете, вчера истек срок оглашения полного списка кандидатов в президенты, что дало нам возможность сделать выбор среди представленных кандидатов. Политсоветом партии было принято решение поддержать кандидатуру госпожи Саломе Зурабишвили. Госпожа Зурабишвили является представителем выдающейся грузинской семьи, потомком Нико Николадзе и Иване Зурабишвили», — приводит его слова Спутник-Грузия.

Также спикер грузинского парламента охарактеризовал Зурабишвили как достойного кандидата, который вполне способен соответствовать высокой должности президента республики.

«Мы считаем, что госпожа Саломе Зурабишвили сможет внедрить новую традицию в нашей конституционной системе, она может исполнять обязанности президента не от какой-либо политической партии и группы, а опираясь на интересы страны и общества. Мы призываем грузинскую общественность поддержать госпожу Саломе Зурабишвили как кандидата в президенты», — заключил Ираклий Кобахидзе.

Напомним, что «Грузинская мечта» изначально заявила, что не будет выставлять своего кандидата на президентских выборах, однако большинство политологов сошлись в том, что партия все равно не позволит какой бы то ни было оппозиции продвинуть своего человека на пост президента и постарается привести к победе кого-либо из лояльных кандидатов. Саломе Зурабишвили называлась как наиболее удобный «Мечте» человек.

Выборы президента Грузии назначены на 28 октября.

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